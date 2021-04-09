Задержанного директора МКУ Алексея Ежкова уволят с занимаемой должности

Задержанного вчера, 8 апреля, директора муниципального казённого учреждения "Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода" Алексея Ежкова уволят с занимаемой им должности. Об этом "КП – Нижний Новгород" сообщила городская администрация. В ведомстве также заявили, что готовы оказать необходимое содействие правоохранительным органам.

Напомним, МКУ находится в подчинении у департамента благоустройства Нижнего Новгорода. Вчера Алексея Ежкова задержало УФСБ прямо на рабочем месте по подозрению в вымогательстве и получении взятки.

По версии следствия, он использовал факт введения ЧС в связи с обвалом склона на Похвалинском съезде весной 2020 года. В конечном счёте от подрядной организации он получил материалы для строительства личного домовладения в Приокском районе города. И даже запросил экскаваторы. Отчётные документы о выполненных услугах подрядчика он подписал только после того, как получил требуемое.

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