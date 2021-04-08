Видео задержания Алексея Ежкова появилось в сети. ФОТО: "Опер пишет"

В сети появилось видео задержания директора МКУ "Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода" Алексея Ежкова. По подозрению в вымогательстве и получении взятки нижегородское региональное УФСБ задержало его сегодня прямо на рабочем месте. Видео опубликовал канал "Опер пишет".

Напомним, МКУ подчиняется департаменту благоустройства Нижнего Новгорода. В администрации города нам ответили, что Ежков будет уволен с занимаемой им должности.

По версии следствия, в мае прошлого года подрядная организация устраняла последствия обрушения склона на Похвалинском съезде. Действия производились на основании письма из МКУ, которое выступило заказчиком работ. В период с июня по ноябрь 2020-ого Ежков требовал от учредителя указанной организации передать ему взятку: он заведомо понимал, что действует вопреки интересам службы, зная, что подрядчик заинтересован в заключении муниципального контракта и оплате своей работы. Ежков запросил у организации приобретения и поставки стройматериалов для строительства его личного домовладения в Приокском районе Нижнего Новгорода. Более того, он запросил спецтехнику – экскаваторы.

Отчётные документы о выполненных работах обвиняемый подписал только после оказания всех требуемых им услуг. Их стоимость составила 220 тысяч рублей.

Обвиняемого допрашивают следователи. ФОТО: СУ СК РФ по Нижегородской области

Сейчас в отношении Ежкова возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки должностным лицом в крупном размере. В настоящее время подозреваемого допрашивают следователи, изымают документацию, необходимую для расследования.

В скорейшие сроки задержанному предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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