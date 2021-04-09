Представители архитектурно-ландшафтного центра «Архиленд» проверили работы по пересадке деревьев на территорию Дендропарка имени И.Н. Ильяшевича

Деревья были высажены много лет назад, и долгое время не проводились работы по их кронированию и должному уходу. Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

8 апреля были проведены работы по пересадке трехствольной туи западной от здания администрации города на территорию Дендропарка имени И.Н. Ильяшевича.

«Пересадка необходима в связи с тем, что почвы очень засолены, а растения ослаблены и отклонены от здания более чем на 15%. Некоторые деревья пожелтели, на хвое появился эффект «ржавчины», и мы видим, что процесс этот прогрессирует даже по сравнению с тем, что мы наблюдали менее года назад. Сейчас поражение кроны одной из елей составляет порядка 80%», - сказала руководитель АЛО «Архиленд» Ольга Воронина.

Контроль проведения работ осуществляют специалисты Нижегородской областной общественной организации ландшафтных дизайнеров и архитектурно-ландшафтного центра «Архиленд». Главный этап работ по пересадке - подготовка растения, кроны деревьев уже подрезаны, сформированы земляные комья по проекту центра. По мнению специалистов, соблюдение технологии пересадки, подкормки и дальнейшей обработки от вредителей и грибковых поражений позволит старым деревьям прижиться на новом, специально подготовленном для них месте.

У специалистов-экологов вызывает беспокойство приживаемость одной наиболее поврежденной ели. «Елка очень слабая, повреждение кроны прогрессирует достаточно быстро, и это признак того, что растение в плохом состоянии. Выходить ее будет сложно, но попробовать обязательно нужно. Растение требует особого внимания в части лечения и ухода», - сказала Ольга Воронина, но отметила, что бывают случаи, когда даже такие деревья приживаются и хорошо растут в благоприятной обстановке и почве.

«В Нижегородской области и по всей стране есть обширная практика по пересадке взрослых крупномеров. Сейчас мы начинаем заниматься ландшафтной культурой, и решение с пересадкой деревьев – это шаг к улучшению ландшафтной культуры не только коммунальных служб города, но и жителей. Не нужно к этому относиться, как к какому-то экстремальному мероприятию. Этот процесс объективен и имеет объективно положительный эффект. Это однозначно», - рассказала Ольга Воронина.

Напомним, что после проведенной экспертной оценки пять деревьев, растущих у здания администрации города Дзержинска (пл. Дзержинского, 1), будут пересажены на территорию Дендропарка им. И. Н. Ильяшевича. Деревья были высажены много лет назад, и долгое время не проводились работы по их кронированию и должному уходу. Для елей и западной туи на территории дендропарка подготовлены места, ранее не занятые другими деревьями. В рамках реализации проекта возле здания администрации будут высажены пять елей Глаука высотой по 3 метра.