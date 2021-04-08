Движение по трём участкам улиц Нижнего Новгорода перекроют в апреле-мае

В апреле-мае 2021 года в Нижнем Новгороде временно перекроют движение транспорта на участках трёх улиц. Приостановка движения будет связана с проведением ремонтных работ. Глава города Юрий Шалабаев подписал соответствующее постановление — об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на мэрию Нижнего Новгорода.

Таким образом, с 20:00 16 апреля до 05:00 19 апреля движение транспорта будет перекрыто по проспекту Кораблестроителей между домами № 36/2 и № 37.

С 06:00 21 апреля до 23:59 5 июня перекроют движение по улице Трудовая между домами № 3 и № 6.

А также с 18:00 30 апреля до 06:00 4 мая будет закрыт проезд по улице Академика И.Н. Блохиной напротив дома №1.

В каждом из трёх случаев организуют объезд по прилегающим улицам.

Напомним, летом изменится движение транспорта возле аквапарка на проспекте Гагарина. Там установят светофор.

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