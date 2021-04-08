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Общество8 апреля 2021 15:18

Возле аквапарка на проспекте Гагарина летом изменится движение транспорта

На перекрестке проспекта Гагарина с улицей Краснозвездной установят светофор
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Этим летом возле аквапарка на проспекте Гагарина изменится движение транспорта. Об этом сообщили в МКУ «Центр организации дорожного движения».

- В этом году на перекрестке проспекта Гагарина с улицей Краснозвездной установят светофор, - рассказали в учреждении. – Он обеспечит безопасный переход через проспект для посетителей аквапарка.

Новый светофор облегчит жизнь и автомобилистам. Сейчас с улицы Краснозвездной можно выезжать только в направлении площади Лядова. А после установки светофора они смогут выезжать и налево.

- Действующий светофор возле остановки «Тобольские казармы» перенесут ближе к переулку Аристова, - сообщили в МКУ «Центр организации дорожного движения». – Это позволит автомобилям беспрепятственно выезжать с парковки аквапарка и направо, и налево. А пешеходы смогут свободно перейти проезжую часть.