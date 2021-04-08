Директора МКУ Алексея Ежкова задержали за вымогательство взятки в Нижнем Новгороде

Сегодня директора муниципального казённого учреждения "Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода" Алексея Ежкова задержало нижегородское региональное УФСБ прямо на рабочем месте. Ведомство подчиняется департаменту благоустройства Нижнего Новгорода. Об этом сообщает канал "Опер пишет".

Руководителя МКУ задержали по подозрению в получении взятки. По данным на канале, Алексей Ежков использовал факт введения ЧС в связи с оползнем склона на Похвалинском съезде, вымогал, а в последствии получил взятку от организации, задействованной в работах по устранению происшествия.

Какие-либо иные подробности пока не сообщаются.

Напомним, вчера мы рассказывали, что нижегородский экс-майор полиции получил 14 лет колонии за создание интернет-магазина наркотиков. Ранее он являлся сотрудником отдела по борьбе с наркотиками. По данным следствия, мужчина вступил в сговор с лицом, ранее судимым за незаконный оборот наркотиков.

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