Экс-майор полиции получил 14 лет колонии за создание интернет-магазина наркотиков в Нижнем Новгороде

Экс-полицейского осудили за торговлю наркотиками в Нижнем Новгороде Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Нижнем Новгороде вынесен приговор бывшему заместителю начальника отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Нижегородской области, который обвинялся в превышении полномочий и покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, мужчина вступил в сговор с лицом, ранее судимым за незаконный оборот наркотиков. Вместе они договорились торговать запрещенными веществами через закладки (тайники) с помощью мессенджеров. Кроме того, подельники решили создать целый интернет-магазин по продаже наркотических средств.

Свою совместную «работу» мужчины начали 1 февраля 2018 года – именно тогда подельник полицейского, основываясь на полученных от того сведениях, нашел в поселке Березовая Пойма три свертка с наркотиками и перепрятал в подвал на улице Кировской. Однако злоумышленник быстро попался. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у него более 2 килограммов 200 граммов наркотических средств.

В августе 2018 года горе-полицейский был уволен из органов внутренних дел. Свою вину он так и не признал.

Суд приговорил экс-полицейского к 14 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, его лишили звания майора полиции. Дело же его подельника все еще рассматривается в суде.