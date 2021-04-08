КамАЗ насмерть сбил велосипедиста в Канавинском районе 7 апреля

КамАЗ насмерть сбил велосипедиста в Канавинском районе Нижнего Новгорода вчера, 7 апреля. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Смертельное происшествие произошло вчера в 20:30 на Московском шоссе у здания № 248. По данным ведомства, водителем грузовика был мужчина 1990 года рождения со стажем вождения 11 лет. КАМАЗ 45143-15 наехал на велосипедиста, пересекавшего проезжую часть перед близко идущим транспортом. В результате ДТП велосипедист – мужчина 1976 года рождения – был смертельно ранен.

Напомним, ранее мы рассказывали об ещё одном несчастном случае: вчера инкассатор случайно застрелил коллегу. Трагедия произошло на улице Минеева в Автозаводском районе Нижнего Новгорода в филиале логистической компании "Бринкс". По предварительным данным, ЧП произошло в результате неосторожного обращения с оружием. 23-летний мужчина скончался на месте.

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