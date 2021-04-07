Река Пьяна затопила автомобильный мост в Сергачском районе

Затопление низководного автомобильного моста в Сергачском районе.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Сегодня днем, 7 апреля, ещё один низководный автомобильный мост оказался под водой в Сергаческом районе. На этот раз затопленным оказался мост через реку Пьяну в 500 метрах от села Яново. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Жилые дома не попали в зону затопления, поэтому эвакуация жителей не потребовалась. Местные жители полностью обеспечены продуктами питания, проблем с медицинским обслуживанием и пожарной охраной нет.
- Автомобильное сообщение с поселком Яново не нарушено, - отметили специалисты. - Организовано движение по основной автодороге «Сергач – Кочко - Пожарки – Шубино – Яново», расстояние 22 километра.
Таким образом, сейчас из-за паводков в Нижегородской области затоплено десять низководных мостов. Под водой также оказались мосты по адресам:
- Дивеевский район, село Осинка;
- Починковский район, село Кочкурово;
- Навашинский район, село Теша;
- Гагинский район, село Соболево;
- Гагинский район, село Никольское;
- Гагинский район, село Мишуково;
- Кстовский район, посёлок Кудьма;
- Арзамасский район, село Заречное;
- Арзамасский район, деревня Макарьевка.
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