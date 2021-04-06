Уже девять мостов затопило в Нижегородской области из-за паводка

Затопление низководного автомобильного моста в г.о. Навашинский. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

На сегодняшний день, 6 апреля, в Нижегородской области из-за паводка затоплено девять низководных мостов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Только что стало известно о затоплении низководного автомобильного моста через реку Теша в Навашинском районе. В 9 километрах от места затопления находится посёлок Теша, но его, к счастью, не затопило, а эвакуация местным жителям оказалась не нужна. Все жизненно важные продукты и медицинское обеспечение у местных жителей имеются.

Однако всё же стоит отметить, что автомобильное сообщение с посёлком Теша, в котором проживают 1 003 человека, нарушено.

- Объездных путей нет, - отметили специалисты. - С поселком осуществляется железнодорожное сообщение на пригородных электропоездах.

Напомним, что ранее под водой также оказались мосты по адресам:

- Дивеевский район, село Осинка;

- Починковский район, село Кочкурово;

- Гагинский район, село Соболево;

- Гагинский район, село Никольское;

- Гагинский район, село Мишуково;

- Кстовский район, посёлок Кудьма;

- Арзамасский район, село Заречное;

- Арзамасский район, деревня Макарьевка.

Во всех этих случаях жилые дома не попали в зону затопления и эвакуация жителей также не потребовалась. Однако жителям этих посёлков повезло больше, так как автомобильное сообщение не было нарушено.

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