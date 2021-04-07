Всероссийский субботник пройдет 24 апреля в Нижегородской области

Всероссийский субботник пройдет 24 апреля. В масштабное мероприятие будет вовлечены и жители Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Наводить чистоту будут не только во дворах, но и на территориях, которые были благоустроены в прошлые годы по национальному проекту «Жилье и городская среда».

По словам главы региона Глеба Никитина, Всероссийский субботник позволит нижегородцам внести свой вклад в формирование комфортной городской среды. Также участие в уборке сформирует более ответственное отношение к проделанной на общественных пространствах работе.

Напомним, что в 2021 году финансирование реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе составит примерно 1,5 миллиарда рублей. На эти деньги благоустроят 118 общественных пространств и 114 дворовых территорий Нижегородской области.

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