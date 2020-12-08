В 2021 году в Нижегородской области благоустроят 232 общественных пространства

В 2021 году благоустроят 118 общественных пространств и 114 дворовых территорий Нижегородской области. Работы будут вестись по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

На преображение 232 площадок направят сумму в размере 1,165 миллиарда рублей. Кроме того, продолжится реализация проектов в рамках инфраструктурной программы «Среда 800». В рамках проекта запланирован масштабный перезапуск знаковых городских территорий, таких как Заречный бульвар, площади Горького и Маркина, сквер Свердлова, районные площади и бульвары, городские набережные, центральные улицы и парки.

- Нам важно продолжать преображать города и поселки, создавать комфортные парки и скверы даже в самых отдаленных районах области. От этого во многом зависит качество жизни людей, - подчеркнул глава региона.

Сейчас правительство занимается выбором подрядных организаций, которые приступят весной к работам по благоустройству.

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