Прощание с Кимом Шиховым состоится 7 апреля 2021 года в Нижнем Новгороде

Прощание с Кимом Шиховым состоится 7 апреля 2021 года. Фото: Ольга СЕВРЮГИНА

Прощание с художником Кимом Шиховым пройдет в Нижнем Новгороде в среду, 7 апреля 2021 года. Церемония состоится в здании Нижегородского государственного художественного музея по адресу площадь Минина, дом 2/2, с 12:00 до 13:00, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Соболезнования в связи с уходом из жизни Кима Шихова выразил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Нижегородское искусство понесло серьезную утрату. В работах Кима Шихова сполна отразилась красота русской природы и архитектуры. Особенно важно для нас, что на его полотнах много уголков нашего региона, - подчеркнул Глеб Никитин, добавив, что память о художнике должна быть увековечена.

Напомним, заслуженный художник РФ, почетный гражданин Нижнего Новгорода Ким Шихов ушел из жизни 5 апреля 2021 года на 89-м году жизни.