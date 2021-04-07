Умер Ким Шихов, заслуженный художник России. Фото: Ольга СЕВРЮГИНА

Заслуженный художник РФ, почетный гражданин Нижнего Новгорода Ким Шихов умер на 89-м году жизни. Трагическое известие поступило в понедельник, 5 апреля 2021 года.

Ким Шихов – член Союза художников России с 1967 года, постоянный участник художественных выставок. Работы Кима Шихова можно увидеть в музеях и галереях не только России, но и других стран – США, Бельгии, Италии, Германии и Греции. Ким Шихов был награжден орденом «За вклад в просвещение», а также медалью «За трудовое отличие». Художник также является лауреатом премии города Нижнего Новгорода и премии имени академика Блохиной – последняя была ему вручена в 2003 году.

Редакция «Комсомольской правды» - Нижний Новгород» выражает соболезнования родным, близким, коллегам и друзьям Кима Шихова.