В коровьем молоке нижегородского производителя обнаружены опасные бактерии

В молоке нижегородского производства обнаружено превышение по показателю КМАФАнМ. Это свидетельствует о том, что в их числе могут оказаться патогены и микроорганизмы, вызывающие порчу продукта. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Нижегородский референтный центр Россельхознадзора».

Лабораторные исследования образца коровьего сырого молока провели сотрудники ветеринарно-санитарной экспертизы. Проверка состоялась в рамках реализации государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов.

Напомним, что ранее в пробе нижегородской свинины были обнаружены патогенные микроорганизмы рода сальмонелл. Эти бактерии могут вызвать у человека воспаления некоторых отделов пищеварительной системы и выраженную интоксикацию.

На предметах вокруг при обычной комнатной температуре сальмонеллы жизнеспособны до трёх месяцев. Они устойчивы к солению, копчению и замораживанию.

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