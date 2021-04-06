В нижегородской свинине обнаружили сальмонеллу

В Нижегородской области продолжается реализация государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов. На днях сотрудникам лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы и диагностики в пробе свинины обнаружены патогенные микроорганизмы рода сальмонелл. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Нижегородский референтный центр Россельхознадзора».

В настоящее время результаты исследований уже направили в Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл. Это сделано для того, чтобы в отношении некачественной продукции и производителя были предприняты необходимые меры.

Кстати, сальмонеллы - это особый вид бактерий, которые, попадая в организм человека, провоцируют воспаления некоторых отделов пищеварительной системы и выраженную интоксикацию. Их особенность - устойчивость ко многим факторам окружающей среды, среди которых способность выжить при температуре -82 градуса и долгое время сохраняются на поверхности в высушенном виде. На предметах вокруг при обычной комнатной температуре сальмонеллы жизнеспособны до трёх месяцев. Они устойчивы к солению, копчению и замораживанию.

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