Борский Водоканал устранил яму глубиной полтора метра

На Бору водоканал устранил яму глубиной в полтора метра, в которую накануне угодила иномарка. Опасное как для людей, так и для машин место выглядело как обычная лужа.

Специалисты выезжали на место образования глубокого провала и обнаружили повреждение люка водопроводного колодца. Как оказалось, сточные воды настолько размыли железобетонную крышку, что она просто на просто обрушилась.

Сейчас по адресу микрорайон Прибрежный, дом 2, уже провели ремонтные работы. Так, к 15:30 из ямы была откачана вода и установлен люк водопроводного колодца.

- После высыхания бетона ограждение будет убрано, - отметили специалисты.

Как сообщает пресс-служба администрации города Бор, обслуживанием данного колодца занимается местный водоканал, которому уже вынесли предупреждение за выявленное нарушение.

Кстати говоря, местные жители даже успели записать на видео процесс ремонта глубокой ямы и поделиться им в социальных сетях.

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