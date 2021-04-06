«Это что, вход в метро?»: На Бору иномарка провалилась в лужу глубиной полтора метра

Машина провалилась передним колесом в яму и села на днище. Фото: Константин Тимушов.

Неприятный инцидент произошел накануне с автовладелицей из города Бор Нижегородской области: ее иномарка угодила в яму глубиной полтора метра. С виду это была обычная лужа, однако проехать ее не удалось – "Киа Рио" ушла вниз левым передним колесом и села на днище, повиснув в воздухе задним колесом.

«В результате оказался поврежден бампер, колесный диск, порог. Ремонт обойдется более чем в 50 тысяч рублей», - рассказал «Комсомолке» родственник пострадавшей автовладелицы Константин Тимушов.

Иномарка провалилась в лужу и повисла задним колесом в воздухе. Фото: Константин Тимушов.

По его словам, эта злосчастная лужа находится в микрорайоне Прибрежном - прямо перед домом его родственницы, но раньше она проезжала здесь без проблем.

«Как я понимаю, это был люк, который постепенно проваливался при наезде на него. Ну и нам вот не повезло – видимо, под нами он провалился совсем. Насколько мне известно, жильцы дома жаловались на этот момент, но никому не было дела», - вздыхает мужчина.

«На этом месте колодец, помимо крышки от него ещё и асфальт ушел. Каждый день через эту лужу столько машин проезжали!», - подтверждает местная жительница Елена.

После того, как машину вытащили из лужи, местные жители оградили яму подручными средствами и решили измерить ее глубину. Каково же было их удивление, когда длиннющий шест почти полностью ушел под воду!

«Глубина составила около 1,5 метров, а в одном месте палка ушла под воду на 1,8 метра!» - рассказал «Комсомолке» Константин.

Сейчас случившееся бурно обсуждают в соцсетях. Ситуация - надо сказать, не единичная этой весной - стала объектом сарказма.

"Это что, вход в метро?", - шутят интернет-пользователи.

Вместе с тем многие задаются вопросом: что было бы, если бы ребенок решил пробежаться по этой безобидной на первый взгляд лужице? Страшно подумать!

«У меня ребенок буквально вчера-позавчера по этим лужам гулял... Слава Богу, именно эту обошли», - с ужасом вспоминает Наталья Медведева.

Сейчас Константин Тимушов и его родственница решают вопрос с обращением в суд за компенсацией ущерба.

«Комсомольская правда – Нижний Новгород» направила запрос в администрацию г.о.г. Бор, однако оперативно комментарий нам предоставить не смогли. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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