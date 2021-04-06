Минград Нижегородской области одобрил строительство океанариума на Гребном канале

Океанариум построят в границах набережной Гребного канала и улицы Красная Слобода в Нижнем Новгороде. Региональное министерство градостроительной деятельности и развития агломераций утвердило проект планировки и межевания территории. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Новый развлекательный комплекс будет включать в себя трёхэтажное здание океанариума, фудкорт, а также двухэтажный культурно-досуговый центр, котельную и трансформаторную подстанцию. Кстати, на прилегающей территории будет проведено благоустройство и появится развитая транспортная инфраструктура.

На строительство океанариума выделен участок общей площадью в 13 гектар и сумма в размере 1,2 миллиардов рублей.

В первую очередь, рабочие проведут демонтаж существующих строений, а затем они займутся подводом инженерных коммуникаций к месту строительства океанариума.

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