За сутки ещё у 241 нижегородца диагностировали коронавирус

По данным на 6 апреля 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 109 044 человек. За последние сутки было выявлено 241 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших нижегородцев за последние сутки составило 315 человек. С начала пандемии коронавирусом переболели 103 495 жителей региона.

Напомним, по числу заражений Нижегородская область занимает четвертое место в России. Выше находятся только Московская область (533 зараженных за сутки), Санкт-Петербург (702 зараженных за сутки) и Москва (1 747 зараженных за сутки).

Напомним, утром, 5 апреля, в Нижегородскую область поступило ещё 33,6 тысячи доз вакцины от COVID-19.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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