До 2024 года в Нижегородской области внедрят новые инвестиционные правила

Нижегородская область стала одним из пилотных регионов России по внедрению новых инвестиционных правил и стандартов подключения к инфраструктуре. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Новая инициатива позволит создать единый стандарт системы запуска и сопровождения инвестпроектов, а также синхронизировать работу федеральных и региональных органов власти.

- Проект будет реализовываться с учетом лучших российских и международных практик и отраслевой специфики. Внедрить систему в пилотных регионах планируется в несколько этапов до 2024 года, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В первую очередь, конечно, планируется включить в свод инвестиционных правил такие пошаговые действия для инвестпроектов, как получение разрешений, присоединение к сетям и господдержке.

Напомним, что в 2020 году объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий Нижегородской области достиг отметки в 383,1 миллиардов рублей. Это на 20,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Для работы инвесторов на территории области созданы все необходимые условия. В частности, действует особая экономическая зона «Кулибин» в Дзержинске, Корпорация развития, ТОСЭР в Володарске и Решетихе, сформирован институт инвестиционных уполномоченных. Все эти территории наделены особым юридическим статусом и экономическими льготами.

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