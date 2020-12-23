Трамплин на площади Сенной в Нижнем Новгороде будет запущен в работу этой зимой. Об этом «КП - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе регионального правительства.«В ближайшее время планируется заключить договор на поставку воды и водоотведение и приступить к эксплуатации спортивного объекта. По окончании данных работ станет известна точная дата открытия трамплина», - уточнили в областной администрации.На новом трамплине К-60 будут тренироваться воспитанники ГБУ НОСШОР по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.Отметим, что речь идет лишь об одном трамплине – К-60. На строительство двух других трамплинов комплекса - К-95 и К-125 - не хватило денег.«Реализация второго этапа строительства комплекса трамплинов невозможна без федерального финансирования. В связи с бюджетными ограничениями выделение средств в настоящее время не представляется возможным», - сообщили в правительстве Нижегородской области, уточнив при этом, что как только средства будут выделены, проектную документацию скорректируют и трамплины достроят.Также в рамках благоустройства территории в районе Сенной площади здесь к 800-летию Нижнего Новгорода планируется установить некапитальный объект – колесо обозрения.