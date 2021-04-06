На ремонт стадиона «Торпедо» в Арзамасе требуется 60 млн рублей. Фото: паблик ВК "Арзамасский футбол"

На ремонт стадиона «Торпедо» в Арзамасе, высмеянного на всю страну комиком Мусагалиевым, требуется 50-60 миллионов рублей. Об этом «КП – Нижний Новгород» сообщили в местной мэрии.

«Администрация Арзамаса рассматривает возможные варианты финансирования ремонта, в том числе, участие в региональных программах», - заверили в пресс-службе.

Стадион «Торпедо» был построен в 1990 году силами Арзамасского машиностроительного завода. Здесь проходили матчи команд высшей, первой и второй лиг российского футбола в рамках чемпионата и Кубка России. Однако в новом столетии стадион забросили. В 2004 году объект передали Арзамасскому коммерческо-техническому техникуму, и сейчас стадион представляет собой аварийные трибуны, покосившийся забор и проржавевшую вывеску.

На днях ведущий шоу «Однажды в России» Азамат Мусагалиев высмеял арзамасский стадион «Торпедо» в эфире федерального канала, назвав его «стратегическим запасом ржавчины страны».