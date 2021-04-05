«Стратегический запас ржавчины»: Комик Мусагалиев высмеял арзамасский стадион «Торпедо»

Азамат Мусагалиев высмеял арзамасский стадион на шоу "Однажды в России". Фото: кадр с видео ТНТ.

Нижегородская область вновь прославилась на всю страну – на этот раз комик Азамат Мусагалиев высмеял спортивный стадион «Торпедо» в Арзамасе. Фотографии полуразрушенного стадиона прислали местные жители, и об этом ведущий шоу «Однажды в России» рассказал в эфире федерального канала.

Атмосфера стадиона переносит в прошлое. Фото: группа "Арзамасский футбол" "Вконтакте"

«Стратегический запас ржавчины страны – действующий стадион «Торпедо» в городе Арзамасе. Мне кажется, так действительно будет выглядеть стадион, если в него попадет торпеда», - пошутил комик.

Также он высмеял табличку «Аварийная трибуна» и пришедшее в полную негодность табло.

Табличка "Аварийная трибуна" на полуразрушенном стадионе "Торпедо". Фото: группа "Арзамасский футбол" "Вконтакте"

«Если нынешний губернатор сможет полюбить стадион всем сердцем (не за внешность, потому что это нереально, а за те возможности, которые он может дать для развития спорта в регионе), то этот стадион обязательно превратится в большой и красивый, на котором будут собираться тысячи зрителей, чтобы поболеть за родную команду», - подытожил Мусагалиев.

Когда-то эти трибуны были заполнены болельщиками, а теперь находиться здесь - опасно для жизни. Фото: группа "Арзамасский футбол" "Вконтакте"

Эпоха расцвета стадиона «Торпедо» пришлась на 90-е, когда здесь проходили матчи команд высшей, первой и второй лиг российского футбола в рамках чемпионата и Кубка России. Вместимость стадиона - 6 тысяч человек. Однако на рубеже веков спортивный объект стал приходить в запустение и сейчас находится в аварийном состоянии: покосившийся забор, полуразрушенные трибуны, поржавевшая вывеска – это зрелище наводит тоску. Но тем не менее, тренировки на поле все же проводят. Местные жители говорят, что вопрос реконструкции стадиона поднимался неоднократно, однако дальше разговоров дело не шло.

«КП – Нижний Новгород» направила запрос в пресс-службу правительства Нижегородской области, чтобы прояснить дальнейшую судьбу спортивного объекта.

Нижегородская область не в первый раз попадает на шоу «Однажды в России». Так, чуть больше месяца назад Азамат Мусагалиев высмеял заброшенный детский парк в Павлове, назвав его «родиной клоуна Пеннивайза» из фильма ужасов. Кстати, после выхода этого сюжета в эфир местные власти заявили, что парк могут благоустроить в 2022 году - Он уже включен в список территорий, по которым пройдет голосование в ближайшие месяцы.