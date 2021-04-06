Спорткомплекс «Чайка» на Автозаводе реконструируют в 2021 году

Спорткомплекс «Чайка» в Автозаводском районе реконструируют в 2021 году. 150 миллионов рублей на это выделил Горьковский автозавод как подарок жителям района к 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом стало известно накануне в ходе подписания соглашения между руководством ГАЗа и спорткомплекса.

«В этом году нам предстоит усиленная работа по реконструкции спорткомплекса. Уверен, что все вместе мы достигнем новых спортивных вершин, а самое главное – создадим для каждого возможности для здорового образа жизни. Основные работы планируется завершить к августу 2021 года – началу празднований 800-летия Нижнего Новгорода», – рассказал директор спортивной школы «Чайка» Олег Чертов.

По словам городских властей, к юбилею Нижнего Новгорода Автозаводский район существенно преобразится.

«Администрация города уже запланировала выделение средств на создание во дворах Автозаводского района детских игровых комплексов, площадок для воркаута, озеленение улиц, установку новых лавочек, урн, контейнеров, а также на ремонт подходящих к проходным Горьковского автозавода подземных переходов. Работы по созданию комфортной среды для жителей будет продолжены не только на территории Автозаводского района, а всего города Нижнего Новгорода», – заявил мэр Юрий Шалабаев.

Ранее «Комсомолка» писала, как изменится Автозаводский район в 2021 году.