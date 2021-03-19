Как изменится Автозаводский район в 2021 году: проекты благоустройства

На Автозаводе благоустроят четыре общественных пространства. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Нижний Новгород продолжает чудесно преображаться к своему 800-летнему юбилею. Но если в центре города нижегородцы могли оценить позитивные перемены еще перед Новым годом, то в спальных районах масштабная работа еще только предстоит.

В 2021 году в Нижнем Новгороде будет благоустроено 34 общественных пространства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В частности, в Автозаводском районе благоустроят четыре территории, за которые проголосовали сами жители - это бульвар на улице Школьной, территория вдоль озера на улице Пермякова, Парк Славы (2 очередь), а также территория Культбазы в микрорайоне Северный.

«Комсомолка» ознакомилась с каждым проектом и узнала, как преобразится Автозаводский район после комплексного благоустройства сразу четырех общественных пространств.

Сквер Славы второй очереди

Парк Славы, где расположен Вечный огонь, начали преображать еще в прошлом году. Здесь выложили брусчаткой пешеходные дорожки, установили скамейки и урны, высадили молодые деревья, разбили цветники, заменили освещение и обновили таблички Героям Советского Союза. Кроме того, рядом с Вечным огнем появился памятник воинам-автозаводцам, погибшим в локальных конфликтах.

Новый памятник участникам локальных военных конфликтов в Парке Славы. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В 2021 году работа будет продолжена. Контракт с подрядчиком ООО «Ромэдстрой-НН» районная администрация заключила еще в январе прошлого года. Подрядной организации предстоит выполнить комплексное благоустройство общественного пространства «Сквер Славы 2 очереди». График проведения работ уже согласован, осталось дождаться теплой погоды.

На территории второй очереди Сквера Славы появятся цветники, пешеходные дорожки, скамейки, в центре сквера будет установлена световая инсталляция. А вот игровые площадки здесь решено не делать. Председатель Совета ветеранов Горьковского автозавода Владимир Свешников отметил, что функциональное насыщение Парка Славы не стоит рассматривать с точки зрения территории парка культуры и отдыха.

«Рядом находится священный для всех автозаводцев мемориал – Вечный огонь и памятник автозаводцам, погибшим в локальных конфликтах. Здесь все напоминает о героической эпохе, а развлекательным площадкам надо подобрать другое место», - отметил Владимир Свешников.

Срок выполнения работ: до 15 июля 2021 года

Цена контракта: 16,7 млн рублей

Бульвар на улице Школьной

Также в этом году преобразится бульвар на улице Школьной – от улицы Комсомольской до Советской Армии. Сейчас участок протяженностью 600 метров представляет собой пустырь с пешеходной дорожкой, по одну сторону жилые дома, по другую – забор стадиона.

Сейчас участок на улице Школьной представляет собой пустырь с пешеходной дорожкой. Фото: Яндекс. Карты

Благоустройством это территории займется ООО «ПСК «Гарант», график уже согласован с администрацией Автозаводского района.

По просьбам местных жителей бульвар будет зонирован для тихого отдыха и прогулок, а также активного отдыха детей. Помимо нового освещения и лавочек здесь появится протяженная дорожка для катания на велосипедах, роликах, самокатах, а также детская площадка.

Срок выполнения работ: до 15 июля 2021 года

Цена контракта: 25,6 млн рублей

Культбаза в микрорайоне Северный

Речь идет о территории в районе улиц Газовская и Мельникова, недалеко от роддома №3. Этот участок стоит в запустении лет 25. Сейчас это мрачное место представляет собой заросли деревьев, которые местные жители стараются обходить стороной. Однако совсем скоро все изменится.

На Культбазе появится детская и спортивная площадки, велодорожки. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Согласно проекту, здесь появятся игровые площадки для детей разных возрастов, спортивная площадка, будет устроена вело-беговая дорожка, которую зимой можно будет использовать для занятий лыжными видами спорта. Для комфортного отдыха здесь установят скамейки и урны, сделают освещение. «Все оборудование будет российского производства. Предпочтение отдано нижегородским производителям. Мы уже проработали все вопросы по поставке малых архитектурных форм для того, чтобы не выпадать из графика работ», – отметил директор по строительству компании-подрядчика ООО «Старком» Дмитрий Ефимов.

Кроме того, в новом сквере планируется высадить деревья и кустарники: каштаны, клены, сирень, спирею, барбарис и другие. Подрядная организация приступит к работам, как только позволят погодные условия.

Срок выполнения работ: до 15 июля 2021 года

Цена контракта: 19,8 млн рублей

Озеро на улице Пермякова

Оно могло бы стать настоящей жемчужиной микрорайона: в озере кристально читая вода и песчаное дно. Когда-то здесь был популярный среди местных жителей пляж, но со временем все пришло в запустение. Сейчас здесь в основном моют автомобили, сидят рыбаки, а берега в хорошую погоду притягивают сомнительные компании, которые не удосуживаются вынести после себя мусор. Зимой местные катаются здесь на коньках и лыжах. Совсем недалеко от озера, прямо на зеленой зоне расположилась стоянка грузовиков и автобусов, да не одна.

Берег Пермяковского озера - сейчас в основном здесь моют машины. Фото: Яндекс.Карты

Однако в этом году все изменится. Согласно информации районной администрации, здесь появятся детские игровые и спортивные площадки, велосипедные и пешеходные дорожки, а также арт-объекты.

Проектно-сметная документация по комплексному благоустройству была согласована совсем недавно, 5 марта 2021 года, поэтому по срокам определенности пока нет.

«В настоящее время идет согласование аукционной документации в профильных департаментах», - подчеркнули в администрации Автозаводского района.

Срок выполнения работ: неизвестен

Цена контракта: 61,7 млн рублей

КСТАТИ

Голосование по объектам в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» на 2022 год состоится уже весной этого года, с 26 апреля по 30 мая. Общественные пространства, которые наберут наибольшее число голосов, будут благоустроены в 2022 году. Проголосовать можно будет на сайте golosza.ru, на федеральной платформе za.gorodsreda.ru, а также на портале «Госуслуги».