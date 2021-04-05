Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал слухи об увольнении медиков из военного госпиталя.

– Ещё один сигнал из СМИ с непроверенными источниками. Очередной вброс. "Из госпиталя уволились 40 врачей!". После таких заголовков жутко становится. Даже тем, кто живёт далеко от этих мест. А что говорить о пациентах? – рассуждает министр.

По его словам, они наведались в госпиталь без предупреждения. В сопровождении главного врача и начмеда Надежды Александровны обошли все палаты и пообщались с пациентами.

– Тут лечатся преимущественно пациенты с инсультами и инфарктами. Много тяжёлых везут по скорой помощи. Есть свой КТ. Есть отделения терапии и медреабилитации. Хорошие условия. Выдерживаются все протоколы лечения. В госпитале чисто. Накрахмаленное постельное белье, хорошее питание, – докладывает Давид Валерьевич. – Спрашивал с пристрастием всех медиков, кто же у них уволился так массово? Нет массовых увольнений. За весь 2020 год ушли 8 медиков, из которых 6 – на пенсию по причине здоровья. Двое из этих 8 вернулись обратно, а несколько других вернулось на совмещение. Итого за весь 2020 год ушли 3 человека на пенсию.

Для большой медорганизации это вполне допустимые цифры – к такому выводу пришёл министр.

Также он отметил, что чуть больше поменялось число младшего медперсонала:

– Люди уходят и приходят. Ищут, где лучше. Часто возвращаются обратно.

Давид Валерьевич резюмировал, что госпиталь работает в штатном режиме.

– Ничего не закрыто, и вся помощь оказывается в полном объёме. Подняли личные дела каждого, кто уволился. Нет какой-то иной подоплёки, нежели возраст и состояние здоровья.

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