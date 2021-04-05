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Общество5 апреля 2021 13:02

Минздрав опроверг слухи об увольнении 40 медиков из дзержинской больницы

По данным администрации госпиталя, все сотрудники на месте
Валерия МУРОМЦЕВА
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Минздрав опроверг слухи об увольнении 40 медиков из дзержинской больницы.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Министерство здравоохранения Нижегородской области опровергло информацию об увольнении десятков сотрудников дзержинской больницы из-за отсутствия «ковидных» надбавок. Об этом в ведомстве со ссылкой на администрацию медучреждения сообщили «КП – Нижний Новгород».

Сегодня в ряде местных СМИ была опубликована информация о том, что из госпиталя ветеранов войн им. Самарина в Дзержинске уволилось 40 медработников – якобы из-за отсутствия надбавок за работу с ковидными пациентами. Однако в минздраве нас заверили, что это совсем не так.

«Информация, о которой идет речь в запросе, не соответствует действительности. В госпитале ветеранов войн им. Самарина медицинский персонал продолжает работать в штатном режиме. В 2020-2021 гг. уволились три врача в связи с выходом на пенсию», - подчеркнули в министерстве.

Согласно информации, размещенной на сайте лечебного учреждения, сейчас в госпитале открыто пять вакансий для врачей и две вакансии медицинской сестры.