Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» удостоен государственной награды

Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении работников ПАО «ЛУКОЙЛ» и дочерних организаций Группы «ЛУКОЙЛ» государственными наградами. В числе награжденных руководство Компании и предприятий Группы «ЛУКОЙЛ».

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу орденом Почета награжден генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Андрей Богданов.

СПРАВКА "КП"

Андрей Богданов (1963) закончил Пермский политехнический институт.

С 1994 по 1998 год работал на различных должностях в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». С января 1998 года занимал различные должности на АООТ «Нижегороднефтеоргсинтез». В феврале 2008 года был назначен заместителем Генерального директора по производству ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», в 2011 году – генеральным директором АО “ПЕТРОТЕЛ-ЛУКОЙЛ” (нефтеперерабатывающий завод в г. Плоешти, Румыния).

В 2018 году назначен генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

Имеющиеся награды:

2013 год — Почетная грамота ОАО «ЛУКОЙЛ».

2015 год — Почетная грамота Министерства энергетики Российской Федерации.

2016 год — Медаль Ордена за заслуги перед Отечеством II степени.

2018 год — Почетное звание «Заслуженный работник Компании».

2020 год – Звание «Меценат 2020 года» Земского собрания Кстовского муниципального района Нижегородской области.