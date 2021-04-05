Семь человек умерли от коронавируса за сутки в Нижнем Новгороде

За последние сутки в Нижегородской области скончались от коронавируса еще семь человек. В результате, общее число умерших в регионе составило 2 887 человек. Об этом сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф.

- Лидером по числу заболевших в Нижнем Новгороде остается Автозаводский район (11 715 человек), - рассказали в региональном Минздраве. – Также в тройку лидеров входят Ленинский район (7 332 человека) и Советский район (6 742 человека). Что касается Нижегородской области, то здесь первое место по количеству зараженных сохраняет Дзержинск (8 739 человек).

Напомним, за последние сутки в регионе было выявлено 234 новых случая заражения коронавирусом. Общее число зараженных перевалило за 108 тысяч человек. К счастью, большая часть из них уже выздоровела и давно выписана из больниц.

Ранее мы писали, что в Нижегородскую область поступили дополнительные 33 600 доз вакцины от коронавируса "Спутник V". На сегодняшний день обоими компонентами привились уже 165 268 человек. Компонентом V2 — 116 238 человек. В настоящий момент в области работают 108 пунктов вакцинации населения от COVID-19.