Три нижегородских вуза вошли в топ-100 лучших университетов страны

Три вуза Нижнего Новгорода вошли в топ-100 лучших вузов страны за 2021 год. Рейтинг составило рейтинговое агентство SCImago – список размещён на официальном сайте агентства.

В перечне можно увидеть Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ) и ННГУ им. Н.И. Лобачевского, которые занимают 17 и 27 места соответственно. На 66 строке рейтинга оказался НГТУ им. Р.Е. Алексеева.

К сведению, лучшим вузом России был признан МГУ им. Ломоносова, на втором месте Санкт-Петербургский государственный университет, а на третьем – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

SCImago Institutions Rankings (SIR) – это глобальный рейтинг научных учреждений, публикуемый с 2009 года группой SCImago научно-исследовательской организации, базирующейся в Испании.

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