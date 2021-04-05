Нижегородская область не вошла в число регионов-лидеров по ожирению детей

Нижегородская область не вошла в рейтинг регионов, где дети и подростки чаще всего страдают от ожирения. Об этом со ссылкой на Росстат сообщает издание «Ридус».

По данным Росстата за 2019 год, лидерами по ожирению детей до 15 лет стали Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ростовская область. Там проживает 14,6 тысячи, 14 и 13,8 тысячи полных детей соответственно. Ранее в тройке лидеров значилась Москва, но она переместилась на пятое место.

Что касается подростков с ожирением в возрасте 15-17 лет, то наибольшее их количество зафиксировано в тех же городах. Так, в Санкт-Петербурге проживает 7 778 полных ребят, в Краснодарском крае - 6 274, в Ростовской области - 5 710 человек.

Кроме того, в число регионов, где подростки чаще всего страдают ожирением, вошли Москва и Московская область, Татарстан, Самарская, Свердловская, Тюменская, Оренбургская, Кемеровская, Иркутская область и Красноярский край, Башкортостан и Алтайский край.

По статистике у ожирение подростков встречается почти в два раза реже, чем у ребят младшего возраста, а вот после 18 лет количество полных людей возрастает почти в десять раз.