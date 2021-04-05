Колбасу с низким содержанием белка обнаружили в Нижегородской области

В Нижегородской области обнаружили колбасу с низким содержанием белка. Несоответствие норме выявили сотрудники лаборатории химико-токсикологических исследований в двух образцах колбасы по показателю "массовая доля белка" согласно Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции". Данными об этом поделилась пресс-служба ФГБУ "Нижегородский референтный центр".

В ведомстве также отметили, что недостаток или низкое качество белка – это самая распространённая проблема жителей мегаполисов. Под качеством следует понимать сочетание белка с большой или преобладающей долей жира. Например, колбаса, белки со сложной усвояемостью, бобовые или свежее молоко, консервированная пища. Недостаток белка напрямую влияет на качество продукта.

– Есть большая вероятность, что сниженное количество белка в продукции происходит из-за использования растительных добавок, крахмала или влагоудерживающих компонентов, а также возможно использование коллагенового белка, мяса птицы механической обвалки низкого качества с большим содержанием соединительной ткани, – рассказали в ФГБУ. –

Производитель обязан указывать информацию на этикетке о составе своей продукции, которая должна соответствовать нормативным документам.

Также сегодня стало известно, что в нижегородском молоке обнаружили антибиотики.

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