Антибиотики выявили в нижегородском молоке

Антибиотики выявили в молоке нижегородского производства. Несоответствие норме выявили сотрудники лаборатории химико-токсикологических исследований в образце "Молоко сырое коровье охлаждённое". А именно по показателям безопасности "Сульфаметазин" согласно Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции". Данными об этом поделилась пресс-служба ФГБУ "Нижегородский референтный центр".

А также в ведомстве пояснили, что остатки лекарственных препаратов попадают в молоко после прививок, сделанных животным. По положению регламента, в производство не допускается молоко от привитых коров в течение периода выведения из их организмов ветеринарных препаратов. Продолжительность периода зависит от препарата. Одним словом, употреблять такое молоко нельзя.

— Практически полного разрушения остатков лекарственных средств можно добиться только кипячением от 30 минут при температуре 120 градусов. Но в этом случае сложно говорить о полезных свойствах этого продукта, — поделились в ФГБУ. — Недобросовестные производители добавляют антибиотики в молоко во время производства с целью уничтожения патогенной флоры и упрощения консервации для увеличения сроков годности.

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