Концепцию благоустройства Лопатинского оврага представили нижегородцам

Нижегородцам представили концепцию будущего развития Лопатинского оврага. В следующем году территорию оврага собираются благоустроить в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Об этом сообщили в администрации Нижегородского района.

Представители МБУ «Нижегородгражданпроект» встретились с местными жителями и рассказали о запланированных изменениях Лопатинского оврага. Так, на склонах будут оборудованы лестницы, а в нижней части оврага разместятся детская и спортивная площадки, памп-трек и площадка для тренировки собак.

Также на территории оврага организуют новое освещение, обустроят велодорожку и предусмотрят места с лавочками и большими качелями для тихого отдыха.

- Многие местные жители любят проводить свой досуг, занимаясь скандинавской ходьбой. Нам было бы очень приятно иметь свой «уголок» на новой благоустроенной территории, - высказал своё пожелание тренер по скандинавской ходьбе Сергей Шныров.

Уже не в первый раз отмечается, насколько эта территория важна для нижегородцев, поэтому на встречеп было предложено создать группу общественного контроля, которая бы следила за ходом работ на всех этапах благоустройства.

- Очень приятно, что обратили внимание на это место, потому что оно очень популярно у людей, несмотря на своё не лучшее состояние сейчас. Что касается концепции – она достаточно интересная, вызвала живой отклик у присутствующих, - поделилась нижегородка Екатерина Ларионова.

По словам главы администрации Нижегородского района Ильи Лагутина, все предложения и замечания от местных жителей будут рассмотрены и учтены при работах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

Также следите за последними новостями в нашем телеграмм-канале!