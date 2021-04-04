Новые ели высадят в Нижегородском кремле взамен старых

Стало известно, что взамен вырубленных многолетних елей на территории Нижегородского кремля высадят новые. Об этом сообщили в Управлении делами правительства Нижегородской области.

Напомним, ранее мы рассказывали, что нижегородка обнаружила спиленные старые ели у Ивановской башни кремля. Выложенные ею фото распространились в социальных сетях. Пользователи предположили, что таким образом прокладывают дорогу к строящемуся храму.

Но в ведомстве опровергли эту версию.

– Проектным решением по благоустройству Губернаторского сада предусматривается замена старовозрастных деревьев лиственных и хвойных пород на новые насаждения, – ответили в управлении. – Насаждения, в частности ели колючей, представляют собой сильно ослабленные деревья, потерявшие до 50% объёма кроны, а также они являются переросшей живой изгородью.

А также в управлении конкретизировали, что в рамках проекта объёмы вырубки будут полностью компенсированы новыми посадками:

– Предусмотрена высадка 51 дерева и более 4000 кустарников. Проект благоустройства и озеленения, выполненный ООО "Пятый элемент", прошёл согласование в Управлении охраны объектов культурного наследия и Горкомэкологии НН.

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