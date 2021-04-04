Многолетние ели стали вырубать в Нижегородском кремле. ФОТО: https://twitter.com/ardvell/status/1378332997129285632/photo/2
На территории Нижегородского кремля начали вырубать многолетние ели. В частности это ели, растущие у Ивановской башни. Об этом стало известно из публикации нижегородки Алисы в Twitter, где она разместила фото спиленных деревьев и выразила сожаления на этот счёт.
В комментариях под твитом пользователи в один голос негодуют. "Очередное варварство, которому нет ни малейшего оправдания" — пишут одни, "Давайте создадим ещё одну жёлтую плешь, они ведь так украшают город" — пишут другие.
— Кому они там мешали?! — спрашивают третьи.
На что девушка, опубликовавшая фото, высказала своё предположение:
— Дорогу к храму, наверное, прокладывают.
Сейчас эта предварительная версия закрепилась в СМИ. "Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" направила запрос в региональное правительство с целью узнать причины распила деревьев. А также о возможном возмещении потери для зелёной зоны кремля.
Напомним, недавно мы рассказывали, что у строящейся в Нижегородском кремле Церкви Симеона Столпника обнаружили мешок с человеческими останками.
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