Видео пожара в ангаре с макулатурой в Нижнем Новгороде опубликовали спасатели. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде продолжается тушение крупного пожара на улице Монастырка – там вечером 3 апреля загорелись огромные ангары с макулатурой. Видео страшного пожара в ангаре с макулатурой опубликовали спасатели.

- Сообщение о крупном пожаре в Автозаводском районе поступило в 22:50 3 апреля, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – На место происшествия сразу же выехали пожарные подразделения. Пожару присвоили второй уровень сложности. К счастью, погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

Около полуночи 4 апреля пожар был локализован на площади 4 тысячи квадратных метров. Сейчас на месте происшествия продолжают работать пожарные.

“Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде продолжит следить за развитием событий.