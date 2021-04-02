Затопленный мост через реку Старку в Нижнем Новгороде освободили от воды Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Несколько дней жителям Советского района приходилось играть в «Форт Боярд» прямо возле своих домов – мостик через реку Старку оказался затоплен, и, чтобы его перейти, приходилось проявлять всю свою ловкость и гибкость. И вот теперь мост наконец может снова выполнять свою функцию.

- Затопление моста произошло из-за засорения водопропускной трубы, обусловленного обильным таянием снега и дождями. Сейчас подрядная организация очистила трубу от скопленного мусора, и теперь воды на мосту нет – по нему снова можно беспрепятственно проходить, - сообщили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе городской администрации.

В пресс-службе горадминистрации также отметили, что в 2021 году запланированы работы по ремонту асфальтового покрытия подходных путей к этому пешеходному мосту.