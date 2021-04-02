Форт Боярд по-нижегородски: пешеходы проявляют чудеса гибкости, преодолевая затопленный мост через Старку

Пешеходы с трудом преодолевают затопленный мост через реку Старку. Фото: Типичный Нижний Новгород

Жители Советского района Нижнего Новгорода вынуждены демонстрировать чудеса гибкости и растяжки, преодолевая затопленный мостик через речку Старку в районе улиц Бориса Панина и Гаражной. Уровень воды в ней стремительно повысился из-за активного таяния снега, и единственная возможность перейти реку, не промокнув – пролезть по перилам. Видео акробатических трюков появилось в социальных сетях.

- Бодро, весело, интересно, - подписал пользователь видео в группе «Типичный Нижний Новгород».

- Мы живем в очень приличном месте, ЖК «Подкова». В очень хорошем доме. Но наши дети каждый день вынуждены идти по этому мосту в школу. Другого варианта нет, чтобы дойти. Это очень и очень опасно! – переживает Оксана Грига.

- Там ежегодно такой потоп, и не только весной, но и после обильных ливней, - обращает внимание Сергей Александрович.

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» направила запрос в городскую администрацию.