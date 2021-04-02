Защита Владимира Привалова просит вызвать в суд в качестве свидетеля Валерия Шанцева

В Москве продолжается расследование дела в отношении бывшего заместителя главы Нижнего Новгорода Владимира Привалова. Он обвиняется в коррупции – получении взяток в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2012-2013 годах бывший сити-менеджер Нижнего Новгорода Олег Кондрашов и его заместитель Владимир Привалов получили от предпринимателя Мамуки Лосаберидзе 17 миллионов рублей. За эту сумму бизнесмену было обещано покровительство и участок под возведение крематория.

Как сообщает «Коммерсант-Приволжье», ранее в ходе судебного слушания адвокаты Владимира Привалова попросили вызвать в суд в качестве свидетеля Валерия Шанцева.

Ходатайство было подкреплено тем, что в своё время экс-глава российской федерации регби Мамука Лосаберидзе просил Шанцева повилять на Владимира Привалова, чтобы тот вернул 24 миллиона рублей, полученных незаконным путем. Однако разговоры ни на что не повлияли и вопрос остался нерешенным.

Судья отказал в допросе бывшего губернатора Нижегородской области, подкрепив своё решение тем, что Валерий Шанцев не был свидетелем передачи взяток.

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