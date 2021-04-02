Молодым семьям в Дзержинске вручили свидетельства на приобретение жилья

Жилищные сертификаты – это один из способов поддержки молодых семей, проживающих на территории городского округа. Фото: предоставлено пресс-службой администрации Дзержинска

В среду, 31 марта 2021 года, в администрации города Дзержинска девять молодых семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья или жилищное строительство. «Жилищные сертификаты» молодым семьям передал председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Максим Рабин.

Как рассказал глава города Дзержинска Иван Носков, жилищные сертификаты – это один из способов поддержки молодых семей, проживающих на территории городского округа. «Благодаря государственной программе «Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области», мы имеем возможность ежегодно помогать молодым семьям в приобретении собственного жилья, отметил Иван Носков. – Это хорошая поддержка и подспорье для тех, кто только начинает свою семейную жизнь, а кроме того, один из способов поддержать молодежь, убедить ее жить и работать в Дзержинске. Многие предприятия нуждаются в молодых перспективных кадрах, и мы должны использовать все доступные нам федеральные и областные программы для поддержки нашей молодежи, нашего будущего».

В период с 2006 года по 2020 год социальными выплатами на приобретение жилого помещения были обеспечены 230 молодых семей нашего города. По итогам прошлого года объем финансирования по программе из бюджетов всех уровней составил 10,5 миллионов рублей. В этом году на эти цели было выделено уже 10,6 миллиона рублей. Из городского бюджета в 2020 и 2021 году было выделено 1,3 и 1,6 миллионов рублей соответственно. Сумма социальной выплаты варьируется от 629 тысяч до 2,1 миллиона рублей, в зависимости от количества членов семьи (от двух до семи человек).

Молодая семья может обратиться за информацией в отдел жилищной политики КУМИ по адресу: г. Дзержинск, бульвар Правды, д. 2, каб. 400, 401. Контактные телефоны: 39-72-03, 39-72-04, 39-70-18.