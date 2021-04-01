Пятерых руководителей нижегородской транспортной полиции арестовали за взятки

Вчера, 31 марта, Канавинский районный суд рассмотрел ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу пяти сотрудников из числа руководящего состава Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте. Их задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
По версии следствия, в декабре прошлого года подозреваемые получили взятку в размере миллиона рублей из тех средств, которые должны были пойти на премии сотрудникам отдела полиции (от 10 000 до 15 000 на каждого).
Суд избрал в качестве меры пресечения заключение под стражу на один месяц и 29 суток, то есть до 29 мая включительно, каждому из пятерых задержанных.
Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, УФСБ и СК проводят обыски у нижегородского бизнесмена Михаила Жижина. Обыски проходят по делу о выводе за рубеж нескольких миллиардов рублей и незаконных финансовых операциях.
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