Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия1 апреля 2021 11:42

Пятерых руководителей нижегородской транспортной полиции арестовали за взятки

Суд арестовал полицейских до 29 мая включительно
Дарья ЯЗЕВАДарья ЯЗЕВА
КомментироватьОставить комментарий

Вчера, 31 марта, Канавинский районный суд рассмотрел ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу пяти сотрудников из числа руководящего состава Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте. Их задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в декабре прошлого года подозреваемые получили взятку в размере миллиона рублей из тех средств, которые должны были пойти на премии сотрудникам отдела полиции (от 10 000 до 15 000 на каждого).

Суд избрал в качестве меры пресечения заключение под стражу на один месяц и 29 суток, то есть до 29 мая включительно, каждому из пятерых задержанных.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, УФСБ и СК проводят обыски у нижегородского бизнесмена Михаила Жижина. Обыски проходят по делу о выводе за рубеж нескольких миллиардов рублей и незаконных финансовых операциях.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!

Криминал