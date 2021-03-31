Ряд маршрутов изменится из-за ремонта улицы Чаадаева в Нижнем Новгороде

С 20:00 2 апреля до 05:00 5 апреля ряд нижегородских маршрутов общественного транспорта, которые следуют через улицу Чаадаева, изменится. Это связано с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях на участке. Информацией об изменении маршрутов поделились в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В ведомстве рассказали, что в указанный период троллейбусный маршрут №15 сократится до остановки "Парк культуры". Автобус А-3 будет курсировать по улицам Ярошенко, Черняховского, бульвару Юбилейному в оба направления. Автобусы А-45, А-12, А-57, А-45, А-65, Т-65, Т-55, Т-45, Т-89 и Т-76 будут идти по улицам Ярошенко, Черняховского, Мирошникова аналогично в оба направления.

Вместе с тем, в перечисленных маршрутах планируется ввести остановки "Зоопарк Лимпопо", "Парк Культуры", "Улица Черняховского" и "Улица Ярошенко".

Напомним, 31 марта нижегородская канатная дорога возобновила свою работу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!