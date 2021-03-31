Полезный отпуск электроэнергии «ТНС энерго Нижний Новгород» в 2020 году составил 10,5 млрд кВт*ч

Отпуск электроэнергии бытовым потребителям (население и приравненные) в 2020 году вырос на 4,5% до 2,5 млрд кВт*ч. Юридическим лицам было отпущено 8,0 млрд кВт*ч электроэнергии, что на 5,8% ниже показателя 2019 года.

В целом отпуск электроэнергии составил 10,5 млрд кВт*ч, что на 3,5% ниже соответствующего показателя 2019 года.

Сокращение отпуска электроэнергии обусловлено сложной эпидемиологической обстановкой и связанными с ней ограничениями.

Количество абонентов-физических лиц в 2020 году выросло на 0,8 % до 1,25 млн. Клиентская база юридических лиц уменьшилась на 1,5% и составляет 39,3 тыс. компаний.

В 2020 году «ТНС энерго Нижний Новгород» заключило договоры обслуживания с рядом социально-значимых потребителей области, такими как государственное бюджетное учреждение школа олимпийского резерва "По прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью" и муниципальное бюджетное учреждение "Школа №131". Кроме того, на обслуживание было принято ООО "ОлимпСитиСтрой", построившее специализированный госпиталь для больных COVID-19.

Справка о компании:

ПАО «ТНС энерго НН» — гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нижегородской области, обслуживает более 39,3 тыс. юридических лиц и более 1,25 млн. лицевых счетов физических лиц. По итогам 2020 года компанией было реализовано 10,5 млрд. кВт*ч. электрической энергии.

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации. Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2020 года составил 64,52 млрд кВт*ч.