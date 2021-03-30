Елена Родионова покинула пост заместителя министра образования Нижегородской области

Сегодня, 30 марта, стало известно, что Елена Родионова ушла с должности заместителя министра образования Нижегородской области. Об этом на своей странице в Instagram сообщил бывший глава регионального министерства образования Сергей Злобин.

Мужчина поблагодарил Елену Родионову за многолетний труд на благо образования и воспитания нижегородской молодежи. Елена Леонидовна долгое время для многих являлась мудрым наставником и помощником, никогда не отказывала помочь в решении вопросов, затрагивающих интересы конкретных детей и родителей.

- От себя лично могу сказать БОЛЬШОЕ спасибо за три года совместной работы. За постоянную рефлексию каждого нашего решения, - поделился Сергей Злобин.

Напомним, что с 26 января 2021 года новым министром образования, науки и молодежной политики назначена Ольга Петрова.

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