Проректор ННГУ станет новым министром образования Нижегородской области

Сергей Злобин покидает пост министра образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области. Причина ухода министра не сообщается. Об этом пишет Telegram-канал «ВОВК».

К своим обязанностям министра образования Сергей Злобин приступил 19 января 2018 года. На этой должности он проработал два года.

Напомним, что Сергей Васильевич родился 7 августа 1975 года в Перми. В ранние годы мужчина был учителем истории и обществознания, а уже в 2007 году получил работу в департаменте образования пермской администрации.

Позже Сергей Злобин также работал в департаменте развития человеческого потенциала Аппарата Правительства Пермского края.

Стало известно, что новым министром образования станет проректор ННГУ по учебной работе Ольга Петрова.

Справка:

Ольга Викторовна Петрова родилась 12 августа 1975 года, училась на мехмате в ННГУ. Педагогическая деятельность Петровой в ННГУ началась с июля 1998 года в должности ассистента, затем - в должности старшего преподавателя, с 2014 года — в должности доцента.

За время работы в ННГУ Ольга Петрова была замдекана факультета управления и предпринимательства; замруководителя Центра дополнительного профессионального образования; первым замдиректора института экономики и предпринимательства; с 2015 по настоящее время - декан факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки. С 1 февраля 2019 года – проректор по учебной работе.

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