Социальный центр начали устанавливать в парке «Швейцария»

Продолжается монтаж павильонов в рамках комплексного благоустройства к 800-летию Нижнего Новгорода.
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Социальный центр площадью 482 квадратных метра начали монтировать в парке «Швейцария». Работы ведутся на бетонном основании, которое подготовили прошлой ещё осенью. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Рабочие возводят металлический каркас павильона недалеко от входа в парк, со стороны остановки «улица Батумская». Позже будет установлена крыша, витражи, двери и внутренние перегородки.
В павильоне будет проходить социальная реабилитация и практикумы по безбарьерной среде для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также в помещении планируется проводить мастер-классы, кружки, лекции, учебные и экспозиционные мероприятия.
К слову, в «Швейцарии» сейчас возводят ещё два павильона. На территории парка между остановками «Тобольские казармы» и «улица Медицинская» устанавливают деревянный каркас детского кафе.
- На сегодня конструкция готова на 70%, - отметили специалисты.
Ещё между остановками «улица Сурикова» и «Кинотеатр «Электрон» строится хозблок №3. Этот павильон нужен для хранения техники и инвентаря, а также для отдыха персонала парка.
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