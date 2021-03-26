Социальный центр начали устанавливать в парке «Швейцария»

Продолжается монтаж павильонов в рамках комплексного благоустройства к 800-летию Нижнего Новгорода. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Социальный центр площадью 482 квадратных метра начали монтировать в парке «Швейцария». Работы ведутся на бетонном основании, которое подготовили прошлой ещё осенью. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Рабочие возводят металлический каркас павильона недалеко от входа в парк, со стороны остановки «улица Батумская». Позже будет установлена крыша, витражи, двери и внутренние перегородки.

В павильоне будет проходить социальная реабилитация и практикумы по безбарьерной среде для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также в помещении планируется проводить мастер-классы, кружки, лекции, учебные и экспозиционные мероприятия.

К слову, в «Швейцарии» сейчас возводят ещё два павильона. На территории парка между остановками «Тобольские казармы» и «улица Медицинская» устанавливают деревянный каркас детского кафе.

- На сегодня конструкция готова на 70%, - отметили специалисты.

Ещё между остановками «улица Сурикова» и «Кинотеатр «Электрон» строится хозблок №3. Этот павильон нужен для хранения техники и инвентаря, а также для отдыха персонала парка.

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