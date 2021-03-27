Почти 50 домов осталось без света в Нижегородском районе Нижнего Новгорода

Сегодня, 27 марта, энергоснабжение отключат почти в 50 домах Нижегородского района Нижнего Новгорода. Причина заключается в проведении плановых работ на системах ЖКХ, направленных на повышение уровня надёжности этих систем. Данные о временном отключении услуги размещены на официальном сайте нижегородского Управления ГОЧС.

Таким образом, с 09:00 до 13:00 без света останутся жители ряда домов Слободы Подновье: домов № 300-330, 505, 506, 496, 498а.

И также с 09:00 до 13:00 электричества не будет в домах № 26-36а по улице Рождественской, в доме № 23 на улице Суетинской и в домах № 3, 3а Почтового съезда.

Напомним, аналогичные плановые работы проводят в областном центре регулярно. К примеру, 22 марта в Сормовском районе от холодного водоснабжения отключали целый перечень домов на сутки.

А три дня назад горячую воду, свет и тепло отключали частично сразу в трёх районах Приволжской столицы.

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