Горячую воду, свет и тепло отключат частично в трёх районах Нижнего Новгорода

Сегодня, 24 марта, в трёх районах Нижнего Новгорода частично отключат горячую воду, свет и отопление. Причина заключается в проведении плановых работ на системах ЖКХ, направленных на повышение уровня надёжности этих систем. Данные об отключении размещены на официальном сайте нижегородского Управления ГОЧС.

Таким образом, с 09:00 до 15:00 будет отключено электроснабжение в доме №48а на улице Космической в Автозаводском районе города.

На тот же период времени, с 09:00 до 15:00, без горячей воды останутся жители дома №47 по улице Полтавская в Советском районе.

А с 09:00 до 14:00 отключенными от центрального отопления окажутся жильцы домов №7а, 8 по улице Елисеева и домов №30, 30а по улице Батумская в Приокском районе Нижнего Новгорода.

Напомним, аналогичные плановые работы проводят в областном центре регулярно. К примеру, 22 марта в Сормовском районе от холодного водоснабжения отключали целый перечень домов.

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